Женатого Михаила Ефремова подозревают в тюремном романе

4 июня появилась информация о том, что, отбывая срок в тюрьме, российский актер Михаил Ефремов встречался с актрисой Дарьей Белоусовой. По данным Telegram-канала Shot, она специально приезжала, чтобы пожить с артистом в спецблоке, сообщает Zakon.kz.

Правда, первая жена Михаила Ефремова сомневается в том, что у актера завязались отношения с женщиной, которая младше его на 20 лет. Об этом Елена Гольянова заявила порталу 360.ru.

"Человеку 61 год, вряд ли там романы. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие", – высказалась она.

Гольянова уверяет, что Ефремов очень любит свою нынешнюю супругу Софью Кругликову. Она отметила, что женщина постоянно молилась за мужа, пока тот находился в тюрьме.

Актриса также добавила, что до сих пор поддерживает отношение с экс-возлюбленным. По ее словам, сейчас Ефремов полностью сконцентрировался на восстановлении здоровья.

Однако, несмотря на скепсис бывшей жены актера, о связи Михаила и Дарьи слухи ходили еще несколько лет назад, когда он снимал жилье в Казарменном переулке. Как отмечала хозяйка квартиры, звезды много пили и курили, а ущерб от их сожительства составил 356 тысяч рублей.

Ранее российская актриса обвинила приемную дочь в алкоголизме и сдала ее в детдом.