Бекшин дал прогноз заболеваемости на август

Эпидемиологи Алматы прогнозируют рост недельной регистрации случаев КВИ до 12 тысяч, сообщает zakon.kz.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций главный санитарный врача Алматы озвучил последние данные по заболеваемости КВИ.

По словам Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю в мегаполисе ухудшилась со стабилизацией на уровне около 1,6 тыс. случаев в день. С 28 июля суточная регистрация заболевания превысила 1,5 тыс. случаев, составив 25 544 случая в июле и 89 035 случаев с начала текущего года.

За истекшую неделю, по сравнению с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,5 раза - с 8393 до 12 432 случаев, но суточный прирост в сравнении с предыдущими днями снизился с 1,7% до 1,4%, число R - с 1,2 до 1,07. Жандарбек Бекшин

Глава ДСЭК Алматы отметил, что после стабилизации третьей волны эпидемии с 8 по 20 июня, обусловленной британским вариантом COVID-19, после 20 июля началась четвертая волна эпидемии, пик которой практически наступил с 30 июля 2021 года с регистрацией порядка 1,5-1,6 тыс. случаев в сутки. Прогнозируется рост недельной регистрации случаев КВИ до 12 тыс. случаев со снижением заболеваемости к концу августа.