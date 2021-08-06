Густой белый дым напугал жителей Арыси

В Арыси загорелся контейнер вагона грузового поезда, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Арыси, происшествие произошло 6 августа около 17.00.

У автостоянки железнодорожной станции Арысь возник пожар в грузовом вагоне. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. У жителей нет причин для беспокойства, - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, в грузовом поезде в металлическом контейнере произошло загорание (желтый фосфор).

Силами АО "КТЖ" вагон отцеплен от поезда и выставлен на 30-ой путь в ликвидационный тупик. Происшествие на движение других поездов не повлияло. На месте пожара организован штаб по тушению пожара. В данное время задействовано: ДЧС - 26 сотрудников и пять единиц техники, АО "КТЖ" - 12 работников, одна единица техники и пожарный поезд, ЛОП - 20 сотрудников и одна единица техники, в/ч 44859 МО РК - восемь военнослужащих и две единицы техники, Управление санитарно-эпидемиологического контроля Арысского района - три работника и одна единица техники. В 19:22 горение фосфора локализовано, - резюмируется в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арыс қаласының әкімдігі (@arys_kalasy_akimdigi)

Стоит отметить, что 24 июня 2019 года на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Тогда погибли три человека - двое военнослужащих и местный житель.