Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии

6 августа 2021, 21:56
Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев посетили выставку национальных товаров. В экспозиции были представлены идеи, технологии, инновации в различных отраслях экономики, промышленное и производственное оборудование, продукция различных отраслей промышленности. Основной целью выставки является создание условий для демонстрации достижений в сфере инновационных технологий, обмена опытом, установления эффективного сотрудничества между потенциальными партнерами стран Центральной Азии, - говорится в сообщении.

Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана также стали гостями Международного фестиваля национальной кухни стран региона.

В завершении мероприятия главы государств посетили концерт.


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