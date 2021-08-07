Каратистка Софья Берульцева первый поединок на Олимпиаде завершила вничью

Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела первый поединок на Олимпийских играх-2020 в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 61 кг, сообщает zakon.kz.

Бой Берульцевой против представительницы Турции Мельтем Ходжаоглу Акйол завершился вничью – 5:5, пишет Prosports.kz.

Соперницы провели по три результативных действия. Каждая из спортсменок получила по две оценки "юко" и по одной оценке "иппон".

В следующем поединке групповой стадии Софья Берульцева встретится с итальянкой Сильвией Семераро.