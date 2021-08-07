Карагандинец обманул пенсионера на 70 тысяч тенге

В Усть-Каменогорске пенсионера обманул житель Караганды и присвоил его деньги, сообщает zakon.kz.

26 июля текущего года в 13 часов в Бескарагайский РОП обратился пенсионер в возрасте 64 лет, который просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который 9 июля 2021 года через сайт объявлений, путем обмана и злоупотреблением доверия взял предоплату за покупку двигателя в сумме 70 000 тенге, - сообщили в ДП ВКО.

Сотрудники группы криминальной полиции Бескрагайского РОП установили, что пенсионера обманул 45-летний карагандинец.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК