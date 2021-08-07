Житель Акмолинской области выращивал коноплю в съемной квартире

В Акмолинской области сотрудники полиции в рамках профилактической операции "Қарасора-2021" выявили факты незаконного выращивания конопли, сообщает zakon.kz.

В первом случае задержан 28-летний житель одного из районов области, который в съемной квартире организовал «теплицу», где в самодельных горшках выращивал порядка 50 кустов конопли.

По словам мужчины, семена он собрал на улице, а вот удобрение приобретал импортное, через интернет, для улучшения качества растения. Кроме того, в квартире были обнаружены и изъяты бумажный сверток с 17 г марихуаны высушенной, а также приспособления для ее употребления, - рассказали в полиции.

Во втором случае на приусадебном участке у ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Степногорска, состоящего на наркоучете, полицейские обнаружили 28 кустов конопли. Назначена экспертиза.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

По словам злоумышленников, коноплю выращивали с целью дальнейшего личного потребления.

За подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.