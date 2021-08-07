Угнанный в России автомобиль задержали в Акмолинской области

В городе Степногорск Акмолинской области полицейские задержали автомобиль, числившийся в угоне в России, сообщает zakon.kz.

6 августа в 20.45 в Степногорске экипажем патрульной полиции, заступившим на службу по охране общественного порядка, совместно с участковым инспектором капитаном У. Бекетовым в рамках ОПМ "Браконьер" были проверены документы у владельца автомобиля марки "ВАЗ-217030", уроженца Алматы, 2000 года рождения. В ходе проверки по имеющимся учетам МВД РК было установлено, что данная автомашина была зарегистрирована в Челябинской области РФ и находится в угоне, - рассказали в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 386 ч. 1 УК РК "Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером".

Ведется расследование.