Каратистка Берульцева принесла Казахстану восьмую "бронзу" Олимпиады-2020

Казахстанка Софья Берульцева в полуфинале по каратэ встретилась с египтянкой Ферьял Абделазиз, сообщает zakon.kz.

Бой проходил в весовой категории свыше 61 килограмма. Сильнее оказалась египтянка. Она выиграла со счетом 5:4, передает Olympic.kz.

Счет открыла Софья, нанеся точный удар в первые же секунды поединка. Спустя несколько мгновений Ферьял сравняла счет и стала придерживаться тактики "взрывных" ударов. Это дало результат, египтянка вышла вперед - 3:1.

Египтянка пресекала любые попытки Софьи нанести удар и сразу контратаковала. Итог боя - 5:4 в пользу спортсменки из Ферьял. Софья Берульцева стала бронзовым призером Олимпийских игр.

Ферьял Абделазиз - бронзовый призер чемпионата мира-2018.