Краснокнижный волк на берегу Каспия попал на видео

Видеограф из Форт-Шевченко Мейрамбек Аралбайулы опубликовал в своем Instagram видео редкого хищника - красного волка, занесенного в Красную книгу, сообщает zakon.kz.

Видео снято с воздуха с помощью дрона.

Вот такого вот "друга" можно встретить рядом с отдыхом. Мейрамбек Аралбайулы

По его словам, самка волка видно пришла перекусить выброшенными на берег воблами. То, что хищник показался так близко с людьми, видеограф связывает с аномальной жарой, накрывшей Мангистаускую область.

А вы знали, что в 2018 году они нападали на людей в поселке Аташ? Можете погуглить "красный волк в Мангистау". Мейрамбек Аралбайулы

На кадрах видно, что волчица настороженно отнеслась к подлетевшему дрону и удалялась каждый раз, когда тот пытался подлететь ближе.

Красный волк - единственный вид рода Cuon. Редкий вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу МСОП.