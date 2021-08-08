В Казахстане выявили более 7800 случаев коронавируса

8 августа 2021, 08:00
Фото: pixabay

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 7 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в стране немного пошла на спад. Помимо Алматы и Нур-Султана, больше всего новых случаев КВИ выявлено в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1496,
  • в городе Алматы - 1516,
  • в городе Шымкенте - 552,
  • в Акмолинской области - 256,
  • в Актюбинской области - 344,
  • в Алматинской области - 350,
  • в Атырауской области - 420,
  • в ВКО - 244,
  • в Жамбылской области - 200,
  • в ЗКО - 132,
  • в Карагандинской области - 1050,
  • в Костанайской области - 220,
  • в Кызылординской области - 181,
  • в Мангистауской области - 240,
  • в Павлодарской области - 301,
  • в СКО - 158,
  • в Туркестанской области - 142.

Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2042,
  • в городе Алматы - 1176,
  • в городе Шымкент - 222,
  • в Акмолинской области - 194,
  • в Актюбинской области - 46,
  • в Алматинской области - 359,
  • в Атырауской области - 243,
  • в ВКО - 0,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 140,
  • в Карагандинской области - 938,
  • в Костанайской области - 57,
  • в Кызылординской области - 92,
  • в Мангыстауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 155,
  • в СКО - 27,
  • в Туркестанской области - 103.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 520 102 человека.



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