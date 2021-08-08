В Казахстане выявили более 7800 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 7 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в стране немного пошла на спад. Помимо Алматы и Нур-Султана, больше всего новых случаев КВИ выявлено в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.
В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 520 102 человека.
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