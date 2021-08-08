В Казахстане выявили более 7800 случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 7 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в стране немного пошла на спад. Помимо Алматы и Нур-Султана, больше всего новых случаев КВИ выявлено в Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1496,

в городе Алматы - 1516,

в городе Шымкенте - 552,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 344,

в Алматинской области - 350,

в Атырауской области - 420,

в ВКО - 244,

в Жамбылской области - 200,

в ЗКО - 132,

в Карагандинской области - 1050,

в Костанайской области - 220,

в Кызылординской области - 181,

в Мангистауской области - 240,

в Павлодарской области - 301,

в СКО - 158,

в Туркестанской области - 142.

Всего в стране подтверждено 634 214 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5803 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 2042,

в городе Алматы - 1176,

в городе Шымкент - 222,

в Акмолинской области - 194,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 359,

в Атырауской области - 243,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 938,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области - 92,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 155,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 520 102 человека.



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