16 регионов Казахстана находятся в ”красной” зоне по КВИ

8 августа 2021, 08:33
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

16 регионов Казахстана все еще находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 августа 2021 года

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?