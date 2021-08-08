Ученые перечислили продукты для улучшения памяти

Ученые назвали три продукта, благотворно влияющих на память человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В первую очередь это пища, богатая железом, цинком и витаминами группы B.

Согласно исследованиям, на первом месте в списке стоит оливковое масло. Этот продукт поддерживает память и замедляет старение мозга. Однако его не стоит подвергать термической обработке, то есть использовать для жарки.

На втором месте – куриные яйца. Они содержат много холина, которые полезен для нервных окончаний. В них также достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии.

Третье место в списке занимают грецкие орехи. Помимо белка, в них содержатся полезные жиры и аминокислоты. Кроме того, эти орехи благотворно влияют на сосуды и артерии, что помогает работе сердца и улучшает кровоснабжение мозга.