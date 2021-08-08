Аскар Мамин поздравил строителей с праздником

Аскар Мамин поздравил казахстанских строителей с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте премьер-министра РК:

Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя.

Ваша профессия является одной из самых почетных, созидательных и востребованных в жизни общества. Вы строите промышленные и социальные объекты, жилье, развиваете инженерную и транспортную инфраструктуру нашей страны.

Ваш благородный труд нацелен на повышение качества жизни и обеспечение достойного будущего всех казахстанцев.

Сегодня строительный сектор является одним из основных драйверов экономики, от вашего профессионализма и преданности делу зависит реализация масштабных задач социально-экономического развития Казахстана.

Примите самые искренние слова признательности за ваш труд. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, успехов и благополучия!