В столице Чехии отметили 30-летие независимости Казахстана

При содействии Посольства Казахстана и Клуба друзей Казахстана в Чехии была организована посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан прогулка на теплоходе "Прага" по реке Влтаве, сообщает zakon.kz.

Как пишет Министерство иностранных дел РК, среди многочисленных приглашенных гостей были деятели культуры, представители средств массовой информации, чешские и казахстанские студенты.

В своей приветственной речи казахстанские дипломаты подробно ознакомили гостей с основными достижениями политического и социально-экономического развития страны за годы независимости, а также с содержанием проводимых в стране реформ, нацеленных на повышение уровня доверия граждан к государству.

На празднично украшенной палубе теплохода гостей встречали казахстанские студенты, одетые в национальные костюмы. Организаторы мероприятия представили вниманию пражан красочно оформленную выставку, посвященную достижениям Казахстана за годы независимости, и концертную программу с яркими национальными мелодиями на домбре.





