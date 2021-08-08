Экс-президент Кыргызстана Акаев попросил прощения у народа

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев попросил прощения у граждан страны за допущенные ошибки при реализации крупнейшего в республике золоторудного месторождения "Кумтор", сообщает zakon.kz.

Соответствующее видеообращение бывшего главы государства размещено в воскресенье в Facebook государственного Кыргызстанского телеканала "Ала-Тоо 24".

Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие соотечественники! Я хотел бы обратиться к вам и рассказать о причинах, побудивших меня вернуться на родину. Находясь вдали от родины и наблюдая за событиями, происходящими вокруг "Кумтора", особенно за решительными мерами, принимаемыми после октябрьских событий 2020 года, я не мог оставаться в стороне. Невзирая на то, что в Кыргызстане я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу "Кумтора". экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев

По его словам, Кыргызстан ожидал намного большей экономической выгоды от реализации проекта. Он добавил, что считает это преступной ошибкой не только правительства, но и его самого.

В декабре 1992 года в Канаде было подписано первое генеральное соглашение по проекту "Кумтор" с канадской корпорацией Cameco.

Кыргызстан, по словам Акаева, освободил канадскую корпорацию от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами.

По его словам, отсутствие должного контроля за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником. Они извлекают для себя огромную прибыль, оставив для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы.

Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать. Но как гражданин Кыргызской Республики и как бывший президент я чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами. экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев

Первый президент Кыргызстана, ученый-физик, академик Аскар Акаев руководил республикой с момента обретения ею суверенитета в 1990 году. Он был отправлен в отставку в результате цветной "тюльпановой" революции 24 марта 2005 года и покинул страну.