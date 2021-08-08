Потушен пожар на Актюбинском заводе ферросплавов

Сообщение о пожаре на территории завода поступило на пульт дежурно-диспетчерской службы 8 августа в 14:15, передает zakon.kz.

К Актюбинскому заводу ферросплавов были направлены силы службы пожаротушения.

По прибытии пожарных было установлено возгорание хранилища с каменноугольным коксом и объявлен вызов номер 2. С огнем боролись 35 человек с применением 9 единиц техники. Также в тушении было задействовано 8 человек и две единицы техники негосударственной противопожарной службы. пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Пожар на площади 250 кв. м был ликвидирован в 15:30. Жертв и пострадавших нет.