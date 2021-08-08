МИД Турции поблагодарил "казахстанских братьев"

Турецкое министерство иностранных дел поблагодарило Казахстан за помощь в тушении пожаров, сообщает zakon.kz.

Соответствующая запись появилась в Twitter турецкого ведомства.

Kazak kardeşlerimize dayanışma ve destekleri için teşekkür ediyoruz. ????????????????



Қазақ бауырларымызға тілектестік пен қолдау үшін алғысымызды білдіреміз. ???????????????? @MFA_KZ https://t.co/KSmfqaArnJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 7, 2021

Благодарим наших казахских братьев за их доброту и поддержку. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

На странице казахстанского МИД есть напоминание, что 7 августа по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров.