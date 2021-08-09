Труд облагораживает: почему подросткам полезно работать

Многодетная мама Салтанат Мурзалинова-Яковлева рассказала zakon.kz, как ее сын научился справляться со взрослыми обязанностями и проблемами. По ее словам, инициатива о трудоустройстве в их семье всегда исходит от детей. Занимаясь делом, они ощущают себя взрослыми и очень гордятся тем, что могут отдать родителям часть своей зарплаты - "на продукты".

Почему тяжело устроиться

Поиск работы для несовершеннолетнего - непростой вызов для родителя. Приходится "подключать" знакомых, искать варианты через соцсети и готовиться к тому, что далеко не в каждой компании ребенка примут с распростертыми объятиями.

- Работодатели неохотно принимают к себе несовершеннолетних, потому что это риск и большая ответственность. Серьезно сказывается влияние подросткового максимализма. Любой, кто принимает на работу подростка, должен понимать, что это не взрослый сформировавшийся сотрудник. Здесь - непростой возраст, гормоны, недостаток жизненного опыта, реакции на происходящее в стиле "бей, беги, замри", неспособность к по-настоящему глубокому анализу, рефлексии, - считает Салтанат.

Каждый, кто в принципе связывается с подростками - устраивает на работу, занимается репетиторством и прочее - должен заранее подготовиться к срывам, потому что они неизбежны. Как говорит Салтанат, им свойственно синусоидное "хорошо-плохо", "вверх-вниз". Поэтому не стоит постоянно давить на то, что, мол, "я тебя облагодетельствовал, дав работу, ты мне теперь обязан".

- Любое принятие подростка в трудовой коллектив - это не только про работу, но и про социализацию. До того момента, когда подросток станет полноценным членом команды, пройдет некоторое время, и это нормально. Плюс в критической ситуации на взрослого сотрудника можно повесить ответственность - он совершеннолетний. С подростками так не получится. Поэтому работодатели и не хотят брать на себя ответственность - зачем им возиться с ребенком, если можно сразу взять взрослого сотрудника, - говорит Салтанат.

По ее мнению, новое поколение разительно отличается от предыдущих: сейчас подростки взрослеют раньше, и уже в 14 могут прекрасно ориентироваться в происходящем. А вот социум, наоборот, отстает от современности: нет продуманных программ по трудоустройству несовершеннолетних, не готов бизнес. С подростками по-прежнему "играют в работу" и не загружают их настоящей ответственностью.

Точку зрения многодетной матери отчасти подтвердили и в алматинском Центре занятости: как таковых специальных программ для трудоустройства несовершеннолетних в Казахстане действительно нет.

Однако 16-летние граждане с согласия родителей могут принять участие в Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", в проектах "Общественные работы" и "Первое рабочее место". Для участия в них необходима постоянная или временная регистрация в Алматы.

По данным организации, с начала 2021 года в южной столице непосредственно Центром занятости трудоустроены 13 подростков, они занимаются общественными работами.

Как работа влияет на характер подростка

- Я вообще считаю, что мальчикам надо работать с 14 лет, потому что это делает из них мужчин, а не требующих у родителей денег инфантильных сынков. Тем более что потребности в 14 лет резко возрастают. Хочется что-то себе купить, погулять, друзей куда-то пригласить. Когда деньги на свои "хотелки" постоянно получаешь у мамы или папы, формируется потребительское отношение, ощущение того, что материальные блага достаются легко. А когда зарабатываешь сам, начинаешь понимать, ценой каких усилий они даются, - говорит Салтанат Мурзалинова-Яковлева.

Она рассказывает, что у ее сына первые зарплаты тратились необдуманно: на половину заработка покупались крутые кроссовки, брендовые штаны. Но постепенно он пришел к необходимости откладывать с каждой зарплаты и в итоге накопил приличную сумму.

Сейчас на отложенное сын планирует купить себе электросамокат. Радует, что дети просят у меня не рыбу, а удочку, - делится Салтанат.

После устройства на работу сын Салтанат начал много общаться со старшими коллегами, что привело к более активной социализации. Парень получил возможность наблюдать человеческие взаимоотношения и мир во всем его многообразии, замечать чужие достижения:

- Одно дело - видеть своих сверстников в школе и во дворе, другое - знакомиться с опытом взрослых людей, слышать интересные жизненные истории, адаптироваться к внезапностям. К примеру, сыну как-то пришлось обслуживать гостей, которые изъяснялись исключительно на английском.

Влияние работы на успеваемость в учебе

Как рассказала собеседница, ее 14-летний сын трудится в кофешопе по четыре часа в день и спокойно совмещает работу с учебой.

- На успеваемости это если и отражается, то позитивно: когда подросток чувствует себя взрослым и ответственным человеком, отношение к учебе меняется. Он понимает, что должен сделать. Например, сдать те же СОРы, СОЧи. Школьные контрольные срезы он вообще сравнивает с ревизией, которую время от времени проводят на работе. Он понимает, что учебные и бизнес-процессы схожи: и то, и другое - труд, который необходимо выполнять. У него уже другое отношение к этому, более серьезное, - уверяет Салтанат.

Конфликтных ситуаций между работающим школьником и учителями, директором также удалось избежать. Хотя пришлось смириться с отсутствием поблажек со стороны последних и порой садиться за уроки поздно вечером.

Об уровне зарплат

- Зарплаты везде разные. Естественно, их уровень заметно ниже, чем у взрослых работников. Но надо понимать, что заработок зависит от количества посвященных работе часов, а несовершеннолетние трудятся в сокращенном режиме. Мне повезло: сыновья сами оговаривали с работодателями вопросы заработка. Я в это не лезла - такова была изначальная договоренность. Единственное, я сказала работодателям: "Если у вас будут проблемы с моим ребенком, сообщите", - вспоминает Салтанат Мурзалинова-Яковлева.

По данным Центра занятости, на общественных работах при неполном рабочем дне заработная плата составляет не менее 42 500 тенге, при полной занятости - 85 000 тенге в месяц.

Как родителям поддержать полезное начинание ребенка

По мнению опытной Салтанат, если ребенок выказал желание устроиться на работу, стоит вместе с ним поискать варианты через соцсети, проконсультироваться со знакомыми. Объяснить значение слов "дедлайн" и "ответственность". Нелишним будет показать чаду свой трудовой договор и разобрать каждый пункт, поделиться собственной историей восхождения по карьерной лестнице. Важно не отговаривать от этого серьезного решения, не обесценивать желания ребенка, но при этом "подстраховать" его в выборе сферы занятости.

- Не навязывайте подростку трудоустройство, если это только ваше желание. Можно предложить попробовать, но не заставлять.

- Не проявляйте излишней опеки - так чадо рискует не научиться отвечать за свои действия. Объективно оценивайте ситуацию, будьте готовы выслушать ребенка, обсудить с ним возникшую проблему. Активно вмешивайтесь в трудовые отношения лишь в случае возникновения по-настоящему серьезных неприятностей, которые несовершеннолетний явно не сможет разрешить самостоятельно.

- Поддерживайте контакт с работодателем, оставьте свой номер телефона. Заранее поговорите с ним, донесите мысль, что на работу будет принят подросток, и могут возникнуть заминки. Пусть потенциальный начальник ребенка озвучит, сколько у работника шансов, как реагировать родителю, если что-то пойдет не так.

- Научите ребенка решать конфликты цивилизованно.

- Если устраиваете собственное чадо к себе на работу, дайте понять, что спрос с него будет только выше. Не позволяйте ребенку думать, будто он на особом положении.

Вакансии для несовершеннолетних

- Несовершеннолетним в основном предлагаются вакансии, не требующие наличия определенных навыков и опыта: курьер, помощник делопроизводителя, разнорабочий, помощник архивариуса, дворник, уборщик, садовник, - сообщает алматинский Центр занятости.

Официально

В соответствии со ст. 31 Трудового кодекса РК трудовой договор заключается с гражданами, достигшими 16-летнего возраста. С 15-летними - в случае получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования, с 14-летними - для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения.

Лица младше 14 лет могут работать в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

Также для работников, не достигших 18-летнего возраста, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:

1) для работников в возрасте от 14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю;

2) для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю.

Не допускается заключение трудового договора с несовершеннолетними на тяжелые, опасные, вредящие здоровью и нравственному развитию работы, материально ответственные должности.

Место работы подростка может быть проверено на основании заявления по конкретным фактам нарушений. При этом несовершеннолетние не допускаются к сверхурочной работе и работе в ночное время.

По информации пресс-службы алматинского Центра занятости, обращений по фактам незаконной работы несовершеннолетних не поступало, фактов зарегистрировано не было.

За привлечение к труду несовершеннолетних без заключения трудового договора Кодексом РК об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность работодателя в соответствии со ст. 86.

Ирина Мишура