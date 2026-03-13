#Референдум-2026
Общество

Полицейские, учителя и волонтеры: как в Атырау работают с подростками

Атырау, подростковая преступность, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 14:00 Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
В Атырауской области ведется методичная работа по снижению уровня преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении самих детей. "Кривая" преступности поползла вниз. На чем сделан акцент в профилактике, узнал корреспондент Zakon.kz.

С начала 2026 года сотрудники полиции региона совместно с представителями уполномоченных госорганов проводят оперативно-профилактические и локальные мероприятия.

По итогам трех таких отработок под названием "Подросток" в подразделения полиции за различные административные правонарушения доставили 1278 несовершеннолетних, а за январь-февраль 2025 года – 1598 молодых атыраусцев – преимущественно за то, что они находились на улицах или в развлекательных заведениях в позднее время.

На их законных представителей стражи порядка оформили административные протоколы. На профилактический учет поставили 44 подростка и 16 неблагополучных семей. В Центр адаптации несовершеннолетних помещено 11 (в 2025 году – 13) детей.

"За образовательными учреждениями региона закреплены 103 инспектора ювенальной полиции, 186 участковых инспекторов полиции, 54 оперативных сотрудника. В регионе 235 школ и 21 колледж, в которых обучаются 179 575 учащихся. В 2026 году по области преступность среди несовершеннолетних снизилась на 36,3%, то есть с 22 до 14, из которых 11 были совершены в 2024-2025 годах, однако процессуальные решения по ним приняты в 2026 году. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с применением оружия или колюще-режущих предметов, зарегистрировано не было".Заместитель начальника Департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Абдигани Сейдуалиев

По словам Абдигани Сейдуалиева, основными факторами, которые способствовали совершению преступлений, стал недостаточный контроль за детьми в семьях, а в учебных заведениях недостаточная система раннего выявления девиантного поведения.

"Мы совместно с представителями органов образования, здравоохранения, прокуратуры и местных исполнительных органов проводим комплекс мероприятий по формированию правовой культуры подростков и повышению ответственности родителей. К примеру, организуем профилактические лекции, встречи и рейдовые мероприятия в образовательных учреждениях и местах досуга молодежи, а также индивидуальную работу с подростками, состоящими на учете".Заместитель начальника Департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Абдигани Сейдуалиев

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области регулярно встречаются со школьниками.

"Стараемся уделять внимание формированию у подростков ответственного отношения к собственному здоровью, к своему будущему и выбору жизненных ориентиров. Мы проводим показательные выступления сотрудников кинологической службы с участием служебных собак, где демонстрируются методы выявления запрещенных веществ и рассказывается о роли полиции в пресечении наркопреступлений".Заместитель начальника Департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Абдигани Сейдуалиев

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

В регионе с начала 2026 года из незаконного оборота изъято свыше 8 кг наркотических средств, поэтому без методичной профилактики не обойтись. Полицейские приглашают школьников и студентов в Департамент полиции и показывают, как служебные собаки ищут наркотики, и шустрые спаниели без труда обнаруживают тайники.

Волонтеры общественных объединений "Жастар рухы", "Дала қырандары", "Жаңа жастар", "Бастау", "Жылыой жастары" также участвуют в профилактических мероприятиях по предупреждению наркомании и наркопреступности. В ходе одного из них было уничтожено 40 граффити-надписей, рекламирующих наркотические сайты.

Еще одним направлением профилактики правонарушений среди несовершеннолетних стали полицейские классы "Жас сакшы". В Атырауской области действуют девять таких классов: два в городе Атырау и семь в районных школах. Сейчас в них обучаются около 150 школьников, многие из которых планируют в будущем связать свою жизнь с правоохранительными органами. Помимо общеобразовательных предметов, ученики углубленно изучают основы права, знакомятся с работой полиции и криминалистикой, а также активно занимаются спортом и самообороной.

Фото Светлана Новак
Светлана Новак
