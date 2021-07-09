Эксперты рассказали об особенностях религиозного экстремизма в современных условиях

О некоторых особенностях религиозного экстремизма в современных условиях рассказали магистр социальных наук по специальности "Политология", докторант КазНУ им. аль-Фараби Жангужекова Д.Ж. и магистр гуманитарных наук по специальности "Религиоведение", докторант КазНУ им. аль-Фараби Берикбаев Е.Г. , сообщает zakon.kz.

История человечества наполнена событиями ограничения прав и свобод инаковерующих вплоть до их преследования и уничтожения. Сегодня подавляющее число государств отличается светскостью, т.е. религия отделена от государства и не имеет былой мощи как это происходило, к примеру, в эпоху Средневековья: духовенство в это время напрямую влияло на общественные дела и частную жизнь.

Однако несмотря на масштабный переход к светскости, в мире нарастает проблема религиозного экстремизма. Религиозный экстремизм придерживается крайних толкований вероучений, использует крайние меры для распространения своих взглядов и практической реализации своих целей. Как правило, присутствует крайняя нетерпимость к любому роду инакомыслия, что ведет к невозможности ведения разумного диалога и поиска альтернатив при контакте с ними. Наличие религиозных экстремистских групп в такой поликонфессиональной стране как Казахстан ставит под угрозу его национальную безопасность, - рассказали эксперты.

По их словам, для более ясного понимания религиозного экстремизма стоит для яркого примера рассмотреть деятельность экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (далее – "ХТ"). "ХТ" – это та организация, которая позиционирует себя в качестве политической партии, имеющая конкретную целевую направленность: восстановление исламского образа жизни путем создания исламского государства, которое будет исполнять законы ислама и нести призыв всему миру. На сегодняшний день "ХТ" функционирует более чем в 40 странах мира, однако на территории многих государств (в частности, Казахстана с 28 марта 2005 г.) организация запрещена.

Идеологическая установка организации основана на следующих ключевых принципах: пропаганда и призыв к распространению ислама путем джихада; изменение чувств, взглядов и законов общества таким образом, чтобы эти изменения "стерли" прежнее мировоззрение и сознание, и чтобы они стали общепринятыми, поскольку, в конечном счете, этим "будут довольны как они сами, так и Аллах". Идеологическая борьба последователей "ХТ" понимается ими как противоборство с кафирскими (неверными) мыслями, неправильными понятиями жизни, испорченным сознанием, что может быть доказано, если ссылаться на каноны ислама. Касательно политической борьбы, то организация осуществляет протест и борьбу с пережитками колониального прошлого, освобождение уммы (религиозной общины) от власти политической, экономической, военной, идеологической, - сообщили они.

По представлениям "ХТ" на политическом поле государства могут конкурировать между собой лишь религиозные партии, и только те, идеология которых базируется исключительно на канонах ислама. Данное обстоятельство противоречит 4 пункту 5-й статьи Конституции Республики Казахстан, а также 7-8 пунктам 5-й статьи Закона РК "О политических партиях" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2015 г.), где прямым текстом указывается о запрете образования политических партий на территории республики по религиозному признаку, а также тех организаций, которые нацелены на насильственное изменение государственного строя страны. Признание казахстанским законодателем деятельность религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" экстремистским является полностью закономерным и обоснованным решением.

Говоря о религиозно-политическом экстремизме следует понимать, что далеко не в каждой стране, где национальная культура имеет тесную связь с исламом, у народа есть желание жить по тем правилам, что предлагают группировки. Радикальные и деструктивные религиозные течения, активность опасных группировок необходимо пресекать. Проблема с религиозным экстремизмом несет в себе серьезные осложнения для деятельности и жизни религиозных общин, никакого отношения к преступлениям не имеющим. Возможность внедрения в сознании людей стойкого мнения, что мусульманин – потенциальный террорист и ненадежный элемент общества несет в себе две угрозы. Первая - предвзятое, а порой и крайне агрессивное отношение не мусульманской прослойки населения к самим мусульманам. Это способно спровоцировать межконфессиональный конфликт, базирующийся на предубеждениях и страхе. Описанный выше страх населения таким образом распространяется не только на действительные террористические группы, а на саму умму, - сказали эксперты.

Как следствие из предыдущей угрозы, существует возможность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельности непричастных доселе мусульман. Потенциальная возможность использования антиисламских настроений и гонений мусульман в обществе может послужить отличным лозунгом для призыва мусульман взяться за оружие, причем мотивацией в данной ситуации будет не столько атака на неисламский мир и на неверных, сколько защита самой уммы от посягательств на их безопасность и свободу.

Разумеется, данный повод, будучи искусственно созданным и целенаправленно просчитанным имеет под собой потенциальную возможность реализации. В условиях современного развития средств коммуникации, подобные "вбросы" способны распространяться с невероятной скоростью и доходить до больших масс. Исламофобия - так же является серьезной угрозой, рассказали они.

Еще более усугубляет ситуацию сложность анализа различных течений ислама на волне противостояния исламофобии и попыток исламофобию подавить. B попытках недопущения вспышек межконфессиональных отношений, руководствуясь принципами о свободе вероисповедания, государству приходится вести тщательный мониторинг мусульман и их общин, действующих в отдельно взятой стране. Учитывая сложность данных мероприятий, государство неизбежно рискует совершать ошибки, когда одно течение или община попадают под "прессинг", будучи невиновными, а не подающая признаков экстремизма община в "глубинке страны" может оказаться действительно опасной.

По их словам,именно поэтому нужна четкая и слаженная межгосударственная политика формирования общей позиции по тем или иным организациям. Трудно оценить, возможно ли подобное в обозримом будущем, однако данный подход является наиболее желательным.