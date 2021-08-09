Заключенный сбежал на глазах у полицейских в Таразе, сообщает zakon.kz.

5 августа 26-летний Иван Юрьевич Зозуля, взятый под стражу постановлением Таразского городского суда №2 на неотбытый срок к 2 годам 10 месяцев 17 дней за нарушения порядка нахождения после условно-досрочного освобождения, во время этапирования в учреждение 158/1 ДУИС Жамбылской области скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в ДП Жамбылской области.

В 2012 году он был осужден к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия и сбыт наркотических средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 8 августа его задержали полицейские.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 426 УК РК (побег из-под стражи). За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет.

Свою вину подозреваемый признал полностью и был водворен в следственный изолятор.