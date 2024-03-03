Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити

Сотни заключенных сбежали из национальной тюрьмы Гаити в столице Порт-о-Пренсе после начала боевых действий в субботу, сообщает Zakon.kz.

В сообщении на X (бывший Twitter) профсоюз полиции Гаити призвал всех полицейских в столице, имеющих доступ к автомобилям и оружию, помочь в борьбе за сохранение контроля над тюрьмой.

"Мы просим помочь полицейским, сражающимся в тюрьме. Если мы позволим бандитам захватить тюрьму, с нами покончено. В столице никого не пощадят, потому что теперь действуют 3000 дополнительных бандитов, полиция больше ничем управлять не сможет. [...] Если мы не начнем действовать сейчас, потом будет еще печальнее. [...] Попросите всех полицейских, всех военных в столице объединиться, чтобы спасти пенитенциарные учреждения", – говорится в посте. (текст переведен онлайн-переводчиком с испанского языка)

Также призывают защищать аэропорты Назон и Крисва.

"Держитесь вместе, вместе мы сможем избежать катастрофы. Никогда не забывайте, лучший способ защититься – это атаковать, и атаковать хорошо!" – обратился профсоюз к стражам порядка.

Несколько источников в службах безопасности в Порт-о-Пренсе сообщили CNN, что последний всплеск насилия, начавшийся в четверг и направленный против полицейских участков, международного аэропорта и национальной тюрьмы, является беспрецедентным за последние годы.

В пятницу лидер гаитянской банды Джимми Шеризье, также известный как Барбекю, заявил, что продолжит попытки свергнуть премьер-министра Ариэля Генри.

"Мы просим Гаитянскую национальную полицию и военных взять на себя ответственность и арестовать Ариэля Генри. Еще раз: население не является нашим врагом; вооруженные группы не являются вашими врагами. Вы арестовываете Ариэля Анри за освобождение страны. С помощью этого оружия мы освободим страну, и это оружие изменит страну", – сказал Шеризье.

Тюрьму Порт-о-Пренсе часто называют "адом на земле" из-за ужасных условий содержания в условиях переполненности и антисанитарии.

Фото: flickr

Фото: flickr

В конце прошлого года суд признал бывшего гаитянского сенатора Джона Джоэля Джозефа виновным в заговоре с целью убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, которого застрелили в 2021 году. Джозефу дали пожизненный срок.

В январе текущего года режим "внутреннего вооруженного конфликта" объявил в Эквадоре президент Даниэль Нобоа. Это случилось после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала.