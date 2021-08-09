Дожди и жара - прогноз погоды на 10 августа в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон с центром над Алтайским краем обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на северо-востоке и востоке - сильные дожди, в отдельных районах ожидаются град, шквал. На западе и юге страны сохраняется сухая и жаркая погода. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23 м/с, ночью и утром в Павлодарской области местами туман.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской, днем в Туркестанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области - с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.