Мужчина подозревается в изнасиловании девушки-инвалида в Нур-Султане

В Нур-Султане задержан 47-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании девушки-инвалида, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике, инцидент произошел 8 августа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АСТАНА | НУРСУЛТАН ???????????????? (@kris.p.astana)

Примерно в 21:00 по адресу: Сарайшык, 5/1, был ажиотаж, говорят очевидцы. Мужчина (в состоянии - прим. ред.) алкогольного опьянения возрасте 40-50 лет попытался изнасиловать девушку, которая имеет инвалидность, даже не разговаривает. Она болеет ДЦП, - говорится в сообщении.

Как сообщается, соседи вызвали полицейских, которые задержали подозреваемого и увезли на экспертизу.

Данный инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции.

В полицию поступило сообщение, что в подъезде 29-летнюю жительницу дома изнасиловал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний подозреваемый. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Назначены необходимые экспертизы. пресс-служба ДП Нур-Султана