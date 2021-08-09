В столице ожидается дождь, в Алматы и Шымкенте – погода без осадков 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 10-12 августа в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

10 августа - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем - 20-22 градуса.

11 августа - переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем - 20-22 градуса.

12 августа - облачно, дождь, временами сильный. Временами гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 градусов.

Алматы

10 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем - 30-32 градуса.

11 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем - 30-32 градуса.

12 августа - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем - 30-32 градуса.

Шымкент

10 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем - 34-36 градусов.

11 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 34-36 градусов.

12 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем - 33-35 градусов.