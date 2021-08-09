Блокпосты с танками выставили в Алматы - комментарий Минобороны

9 августа 2021, 19:15
Фото: zakon.kz

Вокруг Алматы выставляются блокпосты, которые будет охранять военная техника, - такие сообщения распространяют пользователи Казнета, передает zakon.kz.

"Подтверждением" служит видеоролик, на котором запечатлена перевозка бронетранспортеров, - говорится в сообщении stopfake.kz.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК.

В настоящий момент блокпостов вокруг Алматы нет. Военная техника, попавшая на видео, к карантинным ограничениям никакого отношения не имеет. Это было 5 августа. Данную технику везли после плановых ремонтных работ из Гвардейска в Алматы на место постоянной дислокации в воинскую часть. пресс-служба МО РК


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