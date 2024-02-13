Блокпосты выставили в горах Алматы

В горах Алматы выставили блокпосты. Как рассказали Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, на склонах гор близ города сохраняется лавинная опасность.

Специалисты ГУ "Казселезащита" рекомендуют воздержаться от походов в горы в ближайшие дни и не выходить на заснеженные склоны гор.



"В связи с выпадением интенсивных осадков, значительным приростом снежного покрова и его неустойчивым состоянием на склонах гор, на основании штормового предупреждения о лавинной опасности по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы, 13-14 февраля выставлены блокпосты по ограничению доступа автотранспорта, населения и отдыхающих в зону лавинного риска выше плотины "Аюсай" на автодороге "г. Алматы – Космостанция" и в районе лавиносбора "Эдельвейс" на автодороге "ГК Шымбулак–плотина Мынжылкы". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее алматинцев уже предупреждали о лавинной опасности.

Кроме того, в Астане, по данным РГП "Казгидромет", с 1 по 12 февраля 2024 года выпало более 22 мм осадков. Это больше месячной нормы на 5 мм.