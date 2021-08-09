В Алматы встретили казахстанских олимпийцев

9 августа в Алматы прибыла оставшаяся часть казахстанских олимпийцев, среди которых призеры Олимпиады в Токио, сообщает zakon.kz.

Атлетам устроили теплый прием болельщики, родственники, а также друзья. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

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Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020 - боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.

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