Огонь уничтожил тысячи гектаров сельхозугодий в Казахстане

Пожар уже уничтожил тысячи гектаров сельхозугодий в Казахстане. Спасатели и местные жители борются со стихией. Им помогают даже дети, но обуздать пламя пока не удается, сообщает zakon.kz.

Кадры сняты не в Турции и не в Греции. Огонь полыхает в родном Казахстане. Пламенем объяты тысячи гектаров пастбищ и степей Актюбинской области, передает Первый канал "Евразия".

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, речь идет о пяти тысячах гектаров, но местные фермеры называют совсем другие цифры.

У меня было 12 тысяч гектаров зимних пастбищ. Они полностью ушли. У соседа Карамулдина Бауржана также погибли 12 тысяч гектаров, пострадало и хозяйство Аманбая в Кайракты. глава крестьянского хозяйства Мурат Сатмагамбетов

По словам местных жителей, пламя вспыхнуло из-за грозы. От огня пострадали не только земли, но и животные. После пожара пропал целый табун лошадей, который пасли на этих пастбищах. Удалось найти только 8 коней, но их состояние плачевное. У животных многочисленные ожоги. На борьбу с пожаром вышли все жители. Фермеры на тракторах перепахивают пастбища, а дети пытаются остановить распространение огня, отбивая иссушенную траву мокрой одеждой. Несколько лет назад в этом районе, пытаясь удержать пламя, погибли аким, завуч школы и два учителя. В этом году вместе с сельчанами бок о бок работают и спасатели. Но их катастрофически мало.

В пожаре было задействовано 6 человек, одна единица техники из департамента, из числа добровольцев - 72 человека, 29 единиц техники, а также 4 человека из Карабутакского лесничества и техника. заместитель начальника управления областного департамента по ЧС Нурхат Калдыбаев

Пожар пытаются потушить уже два дня. Но пламя отвоевывает все новые и новые гектары. Помимо огнеборцев на пепелище сейчас работает и следственная группа. Предстоит определить точную причину пожара и подсчитать ущерб.