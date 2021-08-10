176-летие великого поэта: казахстанцы празднуют День Абая

В рамках празднования 176-летия Абая более 50-ти участников Программы "Медаль Елбасы" исполнили всеми любимую народную песню "Көзімнің қарасы", "Бойы бұлғаң" и организовали акцию по созданию изображения поэта, сообщает zakon.kz.

Организаторами мероприятия выступили Конгресс молодежи Казахстана совместно с Корпоративным Фондом "Академия Елбасы". Мероприятие проходило в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Данное мероприятие нацелено на укрепление патриотизма молодежи, приобщение к духовному наследию Абая Кунанбаева. По словам организаторов, акция проводится с целью пропаганды творческого наследия великого казахского поэта.

Абая Кунанбаева называют сыном казахской степи. В своих стихах он отражал грани казахской души: лиризм, сомнения и отчаянные искания, горький сарказм и веру в силу созидания. Для нас огромная честь приложить частичку своего труда к этому мероприятию. Надеемся, что сегодняшняя молодежь передаст своим детям любовь к его творчеству, - делится Жанна Жунусова, координатор проекта "Медаль Елбасы".

Абай Кунанбаев оказал большое влияние на зарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков, на его счету множество стихов, песен, всего около 170 стихотворений и 56 переводов. Он ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия.

Напомним, что решением правительства 10 августа было утверждено как День Абая. Объявление 10 августа Днем Абая неслучайно. Казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года.