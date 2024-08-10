День Абая: произведения великого казахского поэта словно связующая нить прошлого и современности

В Казахстане 10 августа отмечается день великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. В 2024 году исполняется 179 лет со дня рождения. Почему его произведения остаются актуальны в наши дни и какое место занимает творчество Абая в современном мире, расскажет Zakon.kz.

День Абая – основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора – официально появился в календаре в 2020 году. Хотя 10 августа не является выходным, в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, викторины, челленджи в его честь и интеллектуальные игры.

Чтобы узнать, каков истинный смысл произведений Абая, что они значат для казахстанцев и почему великий мыслитель до сих пор популярен среди молодежи, корреспондент Zakon.kz поговорил с абаеведом Алмахан Мұхаметкаликызы.

По словам Алмахан Мұхаметкаликызы, произведения Абая широко известны как в Казахстане, так и за его пределами. Однако, несмотря на это, творчество великого поэта еще не до конца исследовано, и для этого нужны общие усилия, считает абаевед.

"Творчество Абая ценят во всем мире. Но мы до сих пор не достигли того уровня понимания его произведений, который он сам задумывал. В этом году мы отмечаем 179 лет со дня его рождения, совсем скоро будет 180 лет". Алмахан Мұхаметкаликызы

Вместе с тем Алмахан Мұхаметкаликызы обеспокоена тем, что абаеведов, таких как Турсын Журтбай и Мекемтас Мырзахметұлы, становится все меньше, и это ставит под угрозу будущие исследования творчества Абая.

"Сейчас Мекемтас ага уже 93, а Турсын ага – больше 70 лет. Если уйдут эти люди, исследование творчества Абая может остановиться и остаться незаконченным. А для этого нужно понять все его произведения, а не только часть. Хотелось бы, чтобы об Абае вспоминали не только в день его праздника, а знал каждый ученик и каждый взрослый казахстанец. Поэтому считаю важным внедрение абаеведения в школьную программу. Мы уже разработали методичку для учителей и работаем в этом направлении. Здесь нужны общие усилия", – говорит абаевед.

На личном примере исследовательница пояснила, что сама 40 лет работает в сфере абаеведения, но только через 10 лет поняла, какую мысль на самом деле хотел передать писатель.

"Основная идея и цель творчества Абая – воспитание нравственного общества. Абай говорит: "Будь человеком, поступай по совести и отвечай за каждый прожитый день. Не стоит искать ошибку в людях, а ищи ее в себе и становись лучше с каждым днем. Если хочешь изменить мир, начни с себя, верь в себя, познавай, учись и исследуй. Если ты будешь придерживаться этой мысли и жизненным принципам, раскроется весь твой потенциал". За это я люблю Абая и думаю, наверное, и весь мир тоже". Алмахан Мұхаметкаликызы

Мұхаметкаликызы отмечает, что писатель адресует эти слова не только нации, но и всем людям. Она объяснила, что в настоящее время абаеведение изучают с научной стороны, а творчество Абая следует донести до всего народа.

На вопрос: почему Абай остается актуальным в современном мире, Алмахан Мұхаметкаликызы отвечает, что давно заметила интерес к творчеству Абая среди молодежи. По ее мнению, это связано с тем, что в произведениях мыслителя они находят нужные ответы, как поступать в тех или иных жизненных ситуациях.

"Что мне делать, кем я смогу стать в будущем, в каком направлении я должен развиваться, как я должен воспитывать своих детей, как мне жить? Все эти ответы молодежь находит в его произведениях. Поэтому, чтобы найти свой путь в жизни, молодые люди обращаются к Абаю. Он их путеводная звезда". Алмахан Мұхаметкаликызы

К примеру, раньше в трудной ситуации в ауле искали самого мудрого и уважаемого человека, который подскажет и даст правильный и нужный совет. Для молодежи таким человеком стал Абай. Люди находят через его мысли свой путь, поэтому эти произведения актуальны и по сей день, считает собеседница.

"В стихотворении "Ғылым таппай мақтанба..." он говорит, что нужно избегать пяти вещей. Это сплетни, ложь, бахвальство, лень, пустое расточительство. Это враги. И нужно стремиться к пяти вещам: целеустремленности, труду, умению глубоко мыслить, довольствоваться тем, что имеешь, уметь прощать. Это пять священных вещей. Это призыв к внутреннему развитию и искренности". Алмахан Мұхаметкаликызы

Абай подчеркивает, что истинное развитие начинается с себя. Важно не только стремиться к внешним достижениям, но и постоянно работать над собой внутренним, исправлять ошибки и приносить пользу обществу. Это понимание было особенно важно для таких мыслителей, как Ахмет Байтурсынов и Мухтар Ауэзов, которые мечтали сохранить и развивать казахскую культуру и идентичность.

"Чтобы общество было развивающимся, каждый должен задать себе вопрос: что я сам сделал для этого и исправил ли я ошибки прошлого? Сейчас мы ищем изъяны в других людях, а нужно начинать с себя, поэтому, наверное, и вечен Абай". Алмахан Мұхаметкаликызы

Алмахан Мұхаметкаликызы признается, что на встречах, посвященных Абаю, ей часто задают вопрос о том, изучал ли Абай зарубежную литературу. Здесь исследовательница поясняет, что Абай всегда призывал соотечественников сначала познать себя, свою культуру, традиции и родной язык.

"Абай отмечал: "Знай языки семи стран мира, но родной язык уважай". Действительно, Абай всегда был за изучение языков и многие произведения переводил на казахский язык. Он говорил: "Бери необходимые знания, но не забывай про свой родной язык, чтобы устойчиво стоять в этом мире". Этот баланс между традициями и современными знаниями остается актуальным и в наши дни". Алмахан Мұхаметкаликызы

Алмахан Мұхаметкаликызы рассказала, что в настоящее время в Казахстане есть историко-культурный заповедник-музей Абая в Семее, практически во всех регионах страны есть улицы в его честь, памятники и бюсты, а также вузы и школы.

"В целом, я верю в наше подрастающее поколение. У нас сейчас растет сознательная молодежь. Многие самостоятельно изучают творчество Абая". Алмахан Мұхаметкаликызы

Алмахан Мұхаметкаликызы отмечает, что в своем творчестве великий гуманист и просветитель описал многие ошибки общества, в том числе коррупцию и невежество. Главное, к чему призывает мыслитель, – нужно постоянно стремиться к знаниям, честному труду и поступать по совести.

Произведения Абая служат важным источником моральных и этических принципов, а их перевод на 114 языков мира – свидетельство универсальности и актуальности его идей.

Абай Кунанбаев родился 29 июля (или 10 августа по григорианскому календарю) 1845 года в урочище Жидебай в Абайской области. Его семья принадлежала к местной знати. С детства будущий поэт проходил обучение у муллы, затем в медресе в Семипалатинске и одновременно в русской школе. Именно там Кунанбаев и начал писать свои первые произведения. Однако более серьезные стихотворения родились у Абая только к 40 годам.

Ранее в Бюро национальной статистики РК рассказали, сколько казахстанцев носят имя Абай.