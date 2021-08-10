В Air Astana прокомментировали попадание молнии в самолет, сообщает zakon.kz.

Борт, выполнявший 9 августа рейс KC139 по маршруту "Алматы-Тбилиси", вылетел в 20.30 времени Алматы и вернулся с воздуха по причине вероятного удара молнии, - сообщили в пресс-службе компании.

Самолет совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет.

Как сообщили в компании, после замены борта пассажиры вылетели в пункт назначения в 00.40. Инспекция самолета выполнена в полном объеме, следов попадания молнии не обнаружено. Воздушное судно возвращено в эксплуатацию.

Ранее пассажирка рейса "Алматы-Тбилиси" сообщила о попадании молнии в самолет.