В Нур-Султане полицейские прервали две свадьбы и кудалык, сообщает zakon.kz.

Несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее постановление. В банкетном зале ресторана El Plaza по улице Богенбай батыра проводилась свадьба. В заведении более 150 гостей веселились, не соблюдая карантинных мер. В момент проверки мобильной группой свадьба была в самом разгаре. В этот же день банкетный зал ресторана Baqsarai и "Арман" также был полон гостей, которые проводили свадьбу и кудалык, - сообщили в ДП столицы.

В отношении владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Нур-Султан по-прежнему находится в "красной зоне".