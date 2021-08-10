Численность населения Казахстана превысит 25 млн к 2050 году

АО "Центр развития трудовых ресурсов" по заказу Министерства труда и социальной защиты населения РК подготовило долгосрочный демографический прогноз по Казахстану до 2050 года, сообщает zakon.kz.

На основе статистических данных и моделирования эксперты считают, что уже к 2030 году численность рабочей силы достигнет отметки в 9,7 млн человек, в 2040 году этот показатель составит 10,7 млн, а к 2050 году рабочая сила вырастет до 11,4 млн. пресс-служба МТСЗН РК

При этом, как отметили в ведомстве, по основному сценарию прогноза, к 2030 году население страны составит порядка 20,7 млн, к 2040 году этот показатель вырастет до 22,9 млн человек, а к 2050 - до 25,5 млн человек.

Согласно прогнозу, уже к 2030 году ввиду высокого уровня рождаемости и старения населения процентное соотношение рабочей силы к населению снизится до 46,7%. Это означает, что нагрузка на экономически активное население вырастет. директор Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков

Также в своем прогнозе эксперты ЦРТР указали на усиление к 2050 году региональной диспропорции по численности населения.

Наибольшее увеличение числа жителей ожидается в городах республиканского значения: Нур-Султан - в 2,7 раза (на 1,9 млн), Алматы - в 1,8 раза (на 1,6 млн) и Шымкент - в 2,4 раза (на 1,5 млн).

Кроме того, в два раза вырастет население Мангистауской области (до 1,4 млн человек), на 500 тыс. - Туркестанской (до 2,5 млн), на 700 тыс. - Алматинской (до 2,8 млн).

При текущих коэффициентах рождаемости, смертности и миграции в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях будет наблюдаться постепенное снижение численности населения. Однако если, например, коэффициент суммарной рождаемости в указанных регионах существенно вырастет со временем и уменьшится эмиграция (в силу изменения этнической структуры населения и повышения реальных доходов населения), то численность населения указанных регионов может стабилизироваться.

В целом, долгосрочный демографический прогноз до 2050 года составлен по следующим направлениям: общая численность населения, возрастной состав населения, различия в возрастном составе по сценариям к 2050 году, региональные диспропорции, численность населения по регионам, демографическая динамика, численность рабочей силы, структура и средний возраст рабочей силы, ее региональные диспропорции, распределение по регионам.

Кроме того, в дальнейшем планируется проведение корректировки данного прогноза на основе фактических изменений демографических показателей в 2021 году (с учетом переписи населения).

Прогноз строится на основании четырех составляющих: начальная фактическая численность населения, рождаемость, смертность и миграционное движение населения. Это значит, что уже в 2022 году возможна ситуация, когда новые статистические данные будут существенно отличаться от оценок, которые актуальны сегодня. Это может привести к необходимости обновления демографического прогноза. Дмитрий Шумеков