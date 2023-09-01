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Численность населения Казахстана до конца года достигнет 20 млн человек

Население Казахстана достигнет 20 млн человек к концу года Фото: Zakon.kz
Превратить текущие демографические тенденции в преимущества Казахстана поручил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что население страны вырастет до 20 млн человек к концу года, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с ежегодным Посланием народу Казахстана, подчеркнул, что в основе стратегии экономического развития Казахстана должны быть интересы и потребности граждан. Стратегия должна быть максимально человекоцентричной. Для этого необходимо постепенно, но неуклонно дистанцироваться от модели сырьевого государства, указал президент.

"Ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население Казахстана достигнет 20 млн человек. Растет и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года. Наша страна считается одной из самых "молодых" в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодежь. Задача правительства – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте, поэтому необходимо обеспечить маленьким казахстанцам счастливое и безопасное детство.

Текстовую трансляцию Послания можно почитать здесь.

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Послание Токаева - 2023 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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Прямая трансляция Послания президента
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
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