Игнорировать больше нельзя – блогер о дыхательной гимнастике Бакеевой

9 августа от коронавирусной инфекции скончался известный казахстанский журналист Калыбек Атжан. За несколько дней до своей смерти он разыскивал врача Айну Бакееву, передает zakon.kz.

67-летний ветеран казахстанской журналистики заразился COVID-19. Кто-то из знакомых отправил Атжану ролик с дыхательной гимнастикой, который якобы должен был помочь ему справиться с недугом. Автором данного видео является реабилитолог Айна Бакеева. При этом Калыбек признался подписчикам в соцсетях, что его состояние постепенно улучшалось, но после советов Бакеевой резко стало хуже.

На случившееся отреагировал блогер Ильяс Мынжасаров. Молодой человек опубликовал пост в Facebook, в котором просил компетентные органы обратить внимание на деятельность Айны Бакеевой.

- В случае вакцин, есть проверяющие органы, публикации в журналах и ответственность от производителей, – говорится в сообщении Ильяса.

Основная проблема, по мнению блогера, заключается в том, что невозможно проверить эффективность, пользу и тем более безопасность советов Бакеевой. Мынжасаров настаивает, что компетентные органы не могут оставить без внимания действия реабилитолога, поскольку неизвестно, сколько еще человек могло распрощаться с жизнью, поверив в эффективность дыхательной гимнастики.

Сама же Бакеева заявила, что после кончины журналиста она перестала принимать пациентов. По мнению женщины, выставить ее причастной к смерти Атжана хотят недоброжелатели. Айна при этом не скрывает, что является противником кампании по вакцинации:

- Я называю фашизмом принуждение к испытанию вакцины, – заявила Бакеева.

Известный казахстанский журналист Калыбек Атжан родился в 1954 году в селе Луговое, в Жамбылской области. Окончил КазГУ. За свою карьеру Атжан трудился в газете "Ленинская молодежь" (позже "Жас Алаш"), возглавлял шымкентский филиал РТРК "Казахстан".

Редакция zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким журналиста.