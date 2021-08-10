Сильные дожди ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на погоду северных, восточных, юго-восточных регионов республики. Пройдут дожди, на севере и северо-востоке - сильные, в отдельных районах - с грозами и градом, местами - туман. На остальной территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, на западе сохранится местами очень сильная жара. Местами по республике ожидаются усиление ветра, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области - с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. Местами в Актюбинской, в горных районах Алматинской области местами ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.