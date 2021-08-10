Мужчина убил родную мать в ЗКО

В Западно-Казахстанской области мужчина убил родную мать, передает zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", трагедия произошла 9 августа около 18:00 в районе Байтерек.

Конфликт между матерью и сыном, как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО, произошел после совместного распития спиртных напитков.

Был обнаружен труп 61-летней женщины. Весь личный состав был поднят по тревоге, объявлены розыскные мероприятия. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 35-летний сын убитой, который попытался скрыть факт и ввести следствие в заблуждение. Выяснилось, что между подозреваемым и его матерью произошел конфликт, он нанес ей телесные повреждения в область груди. От полученных травм женщина скончалась. начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Отмечается, что более подробную информацию полицейские обещали сообщить после завершения следствия.