Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

По информации "Казгидромет", 11 августа в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В большинстве областей пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем ожидается сильная жара 37 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области местами ожидается гроза.