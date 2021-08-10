Западноказахстанцы отметили день рождения Абая

В 2020 году в Казахстане отметили 175-летие великого просветителя, философа, классика казахской литературы Абая Кунанбаева. Тогда же вышло постановление Правительства РК - утвердить в стране 10 августа День Абая. В этом году в ЗКО вновь тепло и душевно отметили день рождения Абая - поэта, просветителя и философа, передает zakon.kz.

Основоположник казахской литературы Абай Кунанбаев в течение жизни написал 170 стихотворений, несколько поэм и перевел на казахский язык 56 произведений мировых классиков, в том числе произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова. Бесценное наследие поэта-просветителя опубликовано на 60 языках народов мира. По сей день самым главным трудом Абая Кунанбаева считаются "Слова назидания" - "Қара сөздер", которые состоят из 45 кратких притч и философских трактатов. В них поднимаются проблемы национального воспитания и мировоззрения, вопросы морали и права, имеющие актуальность и в современном мире, - сообщает пресс-служба акимата региона.

В Западно-Казахстанской области в каждом районе 10 августа прошел ряд мероприятий, посвященных великому сыну казахского народа, организованных как в онлайн-формате, так и оффлайн. В Уральске утром состоялось возложение цветов к памятнику Абаю, там же прошел импровизированный концерт у подножия камней с высеченными словами-назиданиями поэта.

В этот особенный день для народа Казахстана мы отдаем дань уважения выдающемуся Абаю и находим огромную духовную поддержку у великого поэта. Наш долг следовать его словам-назиданиям, помнить его философские трактаты о жизни, морали и принципах. Абай стал для нас большой духовной опорой. Прекрасно, что в его день рождения жизнь страны насыщена событиями не только культурно-гуманитарного, но и общечеловеческого масштаба. Пусть каждый год этот день будет наполнен яркими событиями, - сказал доктор педагогических наук, профессор Абат Кыдыршаев.

Помимо поэзии, Абай увлекался музыкой и писал композиции для собственных стихов, превращая их в песни. Большинство из них стали любимы среди народа и исполняются до сих пор. На площади Абая звучала музыка в исполнении городского духового оркестра и ансамбля скрипачей, артисты пели песни на стихи поэта. Здесь же была организована книжная выставка "Абай-дана, Абай-дара казакта", юные абаевцы читали стихи из великого наследия поэта. С Днем Абая всех присутствующих поздравила и.о. руководителя областного управления по развитию языков Светлана Ганиева, а о творческом наследии поэта рассказала поэтесса Узилдик Елеубаева.

В стихах поэта, его песнях и словах назидания ярко выражен национальный дух, колорит народа, отражается уклад и быт, тонко чувствуется дух нации. Поэтому современники выделили творчество великого философа в отдельное понятие "мир Абая", ведь на жизненных принципах поэта-мыслителя воспитывается подрастающее поколение.

Мероприятия завершились в городском парке культуры и отдыха, где прошел литературно-музыкальный вечер "Абай-акын, Абай-композитор", посвященный наследию великого просветителя казахского народа.

Камила Талгат