"Әліппе" и "Букварь" возвращаются в казахстанские школы - Аймагамбетов

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов представил учебники на аппаратном совещании, передает zakon.kz.

"Әліппе" – это первый учебник и первая книга первоклассников. Мы должны вручить им "Әліппе" и "Букварь", когда они впервые переступят порог школы. Это добрая традиция. Мы подготовили "Әліппе" и "Букварь", учебники доставляются во все регионы, – отметил Аймагамбетов.

Как уточняется, все первоклассники 1 сентября в торжественной обстановке должны будут получить "Әліппе" и "Букварь". Работа в данном направлении уже ведется, отметил министр.