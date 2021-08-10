Малыш провалился в скважину для воды в Костанайской области

Спасатели Северного-аэромобильного отряда рассказали о спасении двухлетнего ребенка, передает zakon.kz.

Около 17:30 пришло сообщение, что в селе Садчиковка в скважину для воды провалился ребенок. Мальчику 15 августа исполнится два годика, - пишут "Костанайские новости".

Прибывшие на место специалисты, оценив обстановку, стали лопатами копать яму параллельно скважине.

Одновременно с этим, сделав, петлю, и при помощи удочки зафиксировали узел на видневшихся кистях ребенка, чтобы исключить дальнейшее падение, и также был произведен замер глубины, ребенок находился в скважине на глубине 3.5 метра. Выкопав яму глубиной по уровню ниже нахождения ребенка, начали вести подкоп непосредственно в сторону самого ребенка, выгребая землю ведром, с привязанной к нему веревкой. Добравшись до ребенка, окопали его от мешавшей освобождению земли, вытащили на поверхность, - рассказал заместитель начальника Северного РАОСО.

О том, как попал малыш в яму, не сообщается.