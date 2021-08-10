Автомобильный мост частично обрушился в Семее

Городским властям пришлось экстренно перекрыть движение. Эксперты выясняют, в чем причина ЧП, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Внезапно обвалившийся пролет одного из двух путепроводов в Семее озадачил и автолюбителей, и акимат. По чистой случайности в момент происшествия рядом никого не было. Поэтому обошлось без жертв, - говорится в сообщении.

Как уточняется, мосту почти 80 лет.

Были факты, когда машины проваливались даже - вот прям на этом месте, где стоим, место аварии. Этому мосту сколько лет? Он в 64 году был построен. Сколько ремонтов проведено – не счесть, - говорит аким Семея Бакытжан Байахметов.

Между тем, ремонт был лишь ямочный. Капитального обновления у этого моста не было никогда.

25 лет прошло, как этот мост признали аварийным, и, несмотря на это, на мосту двухполосное движение было. А вчера прошел сильный дождь – и вот результат. Потому что состояние было уже на грани, - возмущен местный житель.

Для обследования моста вызвали специалистов из Алматы. Если они скажут, что мост может и дальше выдерживать нагрузку от потока автомобилей, движение откроют. Пока же всем приходится пользоваться единственным оставшимся вариантом – подвесным мостом.

Сейчас один только мост, и даже не в часы пик, он не справляется. Вот, почти полно едут машины, - говорит Байахметов.

Из-за того, что теперь весь городской поток машин идет через один мост, на нем остановили ямочный ремонт. Этот мост в народе называют новым, потому что построен он был всего 20 лет назад, в 2019 его подлатали. Но уже в этом году на обновление понадобилось 60 млн - "дорожное покрытие не выдерживает ни движения, ни критики".

Ремонт на новом мосту был, да. Но он произведен некачественно. В этом году он вообще практически рассыпался, можно сказать! Со стороны Жана Семея вообще невозможно было проехать, - говорит местный житель.

Еще до инцидента в акимате решили старый мост сделать пешеходным, а для машин - рядом с ним построить другой. Денег на это надо – больше 30 млрд тенге. И местные инженеры считают такое решение лишними тратами.

Опору, если не трогать, только поверхность поменять, тогда это обойдется дешевле, не нужны такие огромные деньги. Если так сделать, понадобится только 20%-30% от этих, и специалистов из-за рубежа звать не придется, - рассказал кандидат технических наук Асан Омаров.

Отмечается, что новый мост в Семее планируют построить не раньше 2024 года.