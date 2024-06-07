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Автомобильный мост просел и частично обрушился в Шымкенте

Автомобильный мост просел и частично обрушился в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 00:45 Фото: pixabay
Автомобильный мост 7 июня просел и частично обрушился в Шымкенте, территорию оцепила полиция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar, ЧП произошло в микрорайоне Жанаталап. Это единственная переправа, соединяющая густонаселенный жилой массив с городом.

Отмечается, что на месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы.

Аким Туранского района Берик Аширбеков заявил, что мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.

"Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 (рядом с новым кладбищем) есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также сегодня ночью создадим нормальные условия для передвижения транспорта. Приносим извинения за созданные неудобства, надеемся на ваше понимание", — сообщил аким Туранского района Берик Аширбеков.

По словам местных жителей, переправу построили еще в советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.

Диана Абдуллаева
Шымкент 2024 год
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