Цой заявил о стабилизации эпидситуации в Нур-Султане

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

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В Казахстане прирост за неделю составил 10%. В связи с выявлением "дельта-штамма" в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечаются замедление роста заболеваемости коронавирусом и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в Нур-Султане, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Министр отметил, что с 1 августа индекс распространенности коронавируса в Казахстане снижен на 9% - с 1,11 до 1,01. В Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в Алматы число R снижено на 19%.

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На 11 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек, занятость по республике составляет 54%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4969, занятость - 45%. В случае осложнения эпидситуации имеется резерв 7419 инфекционных коек, - добавил он.

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По словам Цоя, высокая занятость инфекционных коек отмечается в Атырауской области и Нур-Султане - по 69%, Актюбинской - 65%, Алматы и Жамбылской области - по 63%.

Тамила Языкова, Нур-Султан