Более 7600 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 10 августа 2021 года. За последние сутки в Казахстане резко возросло число новых случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось более чем на 400 человек, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.
В Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 540 850 человек.
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