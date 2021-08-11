Инфляция в Казахстане достигла рекордного значения - Нацбанк

Инфляция в Казахстане достигла рекордного значения за последние четыре года. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает zakon.kz.

Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле 8,4% - максимального значения с 2017 года. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, сохраняющегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России, - сообщил Досаев на заседании правительства.

По словам главы Нацбанка РК, больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Дополнительное давление продолжает оказывать удорожание мяса и растительного масла.

Непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. Инфляция платных услуг ускорилась с 5,6% до 6,1% на фоне повышения тарифов на коммунальные услуги и удорожания отдельных рыночных услуг. Ерболат Досаев

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С учетом произошедшего значительного скачка цен на продукты питания, ГСМ, электроэнергию, более сильного фискального стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий, по предварительным оценкам Национального банка, инфляция к концу 2021 года ожидается в коридоре 6-7%. Обновленные прогнозы будут представлены в рамках предстоящего прогнозного раунда в августе-сентябре текущего года. Ерболат Досаев

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В условиях значительного ускорения инфляционных процессов для обеспечения стабильности цен в рамках проводимой денежно-кредитной политики Национальный банк 26 июля принял решение повысить базовую ставку на 25 б.п. - до 9,25%. Ерболат Досаев

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