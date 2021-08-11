Когда подешевеют овощи, рассказал глава Минторговли

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, когда снизятся цены на овощи в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что с начала года цены на социально значимые товары выросли на 10,3%. Наибольший рост был по овощам, импортозависимой продукции и товарам с высоким экспортным спросом.

Максимальный рост цен был зафиксирован в Туркестанской области - на 12%, в Нур-Султане - 11,6%, Карагандинской области -11,4%. Тем не менее, по словам министра, сейчас цены стабилизировались и пошли на снижение.

Сезонный рост цен на картофель отмечен в период с апреля по июнь. Далее, по мере увеличения урожайности раннеспелого картофеля в южных регионах, цены на продукцию снижались. С момента максимального роста, цены упали на 26% или 54 тенге. В августе и сентябре ожидается массовый сбор урожая в северных регионах, что насытит внутренний рынок картофелем и поспособствует дальнейшему снижению цен, - сообщил глава Минторговли на заседании правительства.

Также ожидается урожай моркови, планируется собрать более 557 тыс. тонн. Это позволит существенно снизить цены.

По-прежнему наблюдается рост цен на лук и капусту. С начала года лук подорожал на 29% - 23 тенге. Цены на капусту повысились на 22%. Соответственно, снижение цен ожидается только в конце августа, - заключил Султанов.

Тамила Языкова, Нур-Султан