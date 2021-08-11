Что подарили казахстанским бронзовым призерам Олимпиады

На Олимпиаде в Токио казахстанские спортсмены завоевали восемь бронзовых медалей. За это государство выплатит им по 75 тыс. долларов. Помимо крупного вознаграждения атлеты получили автомобили. Какие машины достались олимпийским призерам, рассказывает zakon.kz.

Дзюдоист Елдос Сметов в первый же день Олимпийских Игр завоевал медаль для Казахстана.

Сметов родился в 1992 году в Таразе. Он чемпион мира 2015 года, чемпион мира среди молодежи 2010 года, чемпион Азии 2016 года, победитель Азиатских игр 2014 года. Заслуженный мастер спорта РК, мастер спорта международного класса.

Бронза в Токио — вторая олимпийская медаль Елдоса Сметова. Первой было "серебро", которое атлет завоевал в Рио. За третье место на Олимпиаде в Японии ему подарили Mersedes.

Тяжелоатлет Игорь Сон принес в копилку Казахстана вторую "бронзу".

Спортсмен родился в 1998 году в Алматинской области. Он серебряный призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2019 года.

Игры в Токио – первая в его карьере Олимпиада. После соревнований Игорь признался, что не ожидал выиграть "бронзу". За третье место Федерация тяжелой атлетики пообещала ему Toyota Camry.

Следом за ним медаль завоевала штангистка Зульфия Чиншанло.

28-летняя тяжелоатлетка родилась в Китае, с 2007 года выступает за Казахстан. На Олимпиаде-2012 в Лондоне Зульфия завоевала золотую медаль, но в 2016 году у спортсменки забрали награду из-за того, что в ее крови нашли запрещенные препараты. Из-за допингового скандала Чиншанло пропустила Олимпиаду в Рио.

Бронзовая медаль – отличный результат, считает спортсменка. С ней согласны в Федерации тяжелой атлетики Казахстана. Там заявили, что ее тоже наградят автомобилем Toyota Camry.

Четвертую "бронзу" завоевал капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев.

Боксеру 29 лет, родился в Кызылорде. Он двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019), трехкратный серебряный призер чемпионата Азии (2017, 2019, 2021), серебряный призер Всемирных военных игр (2015), чемпион мира среди военнослужащих (2014), победитель международного турнира в Болгарии (2015), чемпион Спартакиады РК (2015), чемпион и призер национального первенства в любителях.

Президент Касым-Жомарт Токаев именно Кункабаеву доверил флаг Казахстана.

Мы сделаем все, чтобы этот флаг, священный для олимпийцев символ, как можно чаще поднимался в Токио, чтобы там звучал наш гимн, – обещал на встрече с главой государства Камшыбек.

К сожалению, наш гимн в Японии так ни разу и не прозвучал. Но на пьедестале казахстанцы все же стояли. Одним из них был Кункабаев.

За это Федерация бокса вручит ему 50 тыс. долларов. Итого вместе с призовыми от государства (75 тыс. долларов) у боксера на счету будет 125 тыс. долларов.

Следующую медаль тоже выиграл боксер. Сакен Бибосынов родился в Узбекистане, в Казахстан переехал в 13 лет. Он бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, заслуженный мастер спорта Казахстана.

Завоевав бронзу на Олимпийских играх в Токио, Сакен не сдержал эмоций. Боксер расплакался и попросил прощения у казахстанцев за то, что не смог привезти домой "золото".

На родине Бибосынова встретили, как чемпиона. В аэропорту Туркестана группа бизнесменов подарила Бибосынову Toyota. Среди встречающих был и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Кроме того, Бибосынову полагается 50 тыс. долларов от Федерации бокса.

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Борец вольного стиля Нурислам Санаев стал шестым медалистом Казахстана.

Спортсмен родился в Тыве в 1991 году. За Казахстан стал выступать с 2014 года. Через два года принял ислам и сменил имя и фамилию (имя при рождении – Артас Санаа). Санаев серебряный призер чемпионата мира 2018 года, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, чемпион Азии.

Олимпийские игры в Токио для Санаева не первые. На предыдущей Олимпиаде борец смог занять лишь 12-е место.

Нурислам Санаев вернулся в Казахстан 9 августа. Прямо в аэропорту Алматы ему вручили ключи от BMW.

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Еще одну "бронзу" в копилку Казахстана принес каратист Дархан Асадилов.

33-летний спортсмен является уроженцем Шымкента. Вид спорта, которым он занимается, включили в программу Олимпиады всего четыре года назад, поэтому для Дархана это первые Олимпийские игры. Асадилов возглавляет мировой рейтинг в весовой категории до 60 кг, от него ждали "золота". Выиграв "бронзу" каратист попросил прощения у казахстанцев.

Восьмая "бронза" досталась Казахстану в предпоследний день Олимпиады. Ее завоевала каратистка Софья Берульцева.

Девушка родилась в 2000 году в Шымкенте. Она одна из самых молодых спортсменов, которые представляли страну в Токио. Свою олимпийскую медаль Софья посвятила бывшему тренеру сборной Казахстана по каратэ Жасталапу Санауову, который скончался в прошлом году.

Асадилов и Берульцева вернулись на родину 9 августа. Болельщики их тепло встретили. Информации о том, что подарили спортсменам, пока нет.